Hilary Duff apresenta turnê 'Dignity' com casa cheia em SP

A cantora norte-americana Hilary Duff se apresentou na segunda-feira, 21, nos palcos do Via Funchal, casa de shows da zona oeste de São Paulo. Hilary, ídolo dos adolescentes americanos e outra artista surgida no canal Disney Channel - que também tirou nomes como Britney Spears e Justin Timberlake do anonimato - ainda fará outra apresentação na cidade nesta terça-feira, 22. Foto: José Patrício/AE Em entrevista ao Estado, a cantora e atriz, de 20 anos, falou como suporta o excesso de trabalho. "Trabalho muito. Mas todas as coisas que faço são coisas pelas quais tenho paixão. Tenho sorte de me manter ocupada fazendo o que gosto", disse. Foto: José Patrício/AE Mesmo com muitos compromissos em Hollywood, Hilary já atingiu a marca dos 13 milhões de discos vendidos Foto: José Patrício/AE Os shows no Brasil fazem parte de sua turnê mundial, Dignity, que já passou por 30 cidades dos Estados Unidos e Canadá.