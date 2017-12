High School Musical confirma vinda ao Brasil em maio Está confirmado: o fenômeno teen High School Musical, maior sucesso da história da Disney Channel, vem ao Brasil para uma apresentação única do espetáculo H.S.M. Day em São Paulo, no dia 20 de maio, no Estádio do Morumbi. De acordo com a Mondo Entretenimento, empresa que organiza a vinda do grupo ao País, a quantidade e os preços dos ingressos, assim como os pontos de venda, serão divulgados em breve. O musical adolescente High School Musical bateu recorde de audiência - reunindo 7,7 milhões de espectadores - logo na primeira vez em que foi exibido nos Estados Unidos, em janeiro de 2006. A história gira em torno do casal Troy (Zac Efron) e Gabriella (Vanessa Hudgens). Troy é capitão do time de basquete da escola e Gabriella é uma das melhores alunas. Eles descobrem que, apesar das diferenças, têm em comum o gosto pela música e se apaixonam. A turnê mundial do musical terá ainda um novo protagonista: o ator e cantor Drew Seeley. O musical fez tanto sucesso que a trilha sonora do filme, lançada pela Universal, alcançou duas vezes a primeira posição da Bilboard 200, vendendo na primeira semana mais de 6 mil cópias, totalizando 3,5 milhões em 1 ano. O hit Come Back To Me, de Vanessa Hudgens, já está entre os mais tocados dos EUA e seu CD solo já vendeu mais de 300 mil cópias no país. Tamanho sucesso fez a produção ser adaptada para um musical ao vivo e o novo filme está sendo rodado em Utah desde fevereiro, com lançamento previsto para agosto.