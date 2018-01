‘High Hopes’chega com o melhor do Boss

O 18.º álbum de estúdio de Bruce Springsteen, High Hopes, está desde domingo disponível em streaming , nove dias antes de sua colocação à venda em nível mundial.

A rede de TV CBS havia anunciado que hospedaria as 12 canções do novo trabalho de Springsteen, de 64 anos, no site www.cbs.com/shows/the_good_wife/springsteen a partir das 3 h GMT (1 h de Brasília) de segunda, após o fim do episódio semanal de The Good Wife.

No entanto, os fãs do roqueiro nascido em New Jersey se surpreenderam ao constatar que as músicas já podiam ser ouvidas em streaming (fluxo contínuo) muitas horas antes do momento previsto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 20 Grammys na carreira de mais de quatro décadas, o músico disse que seu último disco – uma mistura de covers, gravações de estúdio e novos trabalhos – reúne músicas que ele sempre achou que deveriam ser divulgadas.

“The Boss”, como é chamado, tem shows previstos para África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, ao lado da sua E Street Band, uma verdadeira instituição musical. Os primeiros serão na Cidade do Cabo, nos dias 26, 28 e 29. Em 1.º de fevereiro, ele vai se apresentar em Johannesburgo, encerrando a turnê na África do Sul. Em seguida, ele vai à Austrália para uma série de 11 concertos.

Nove músicas de High Hopes contam com a participação de um integrante do grupo Rage Against The Machine, o guitarrista Tom Morello, e duas de Clarence Clemons, o saxofonista predileto de Springsteen em sua E Street Band. Além disso, a canção Down in the Hole tem a particularidade de contar com as vozes de seus filhos, incluindo o mais jovem, Sam, que completou 20 anos no domingo.

Em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, o produtor do álbum, Ron Aniello, contou que o projeto nasceu do desejo de Springsteen reunir músicas que havia feito há alguns anos, parte delas já registradas como demos. Vinte músicas foram gravadas, mas apenas 12 estão na edição final de High Hopes.

A faixa que dá nome ao CD foi gravada originalmente em 1995 e lançada em um EP. Morello sugeriu a inclusão da música durante a turnê Wrecking Ball, o que levou Bruce Springsteen a regravá-la em estúdio. O guitarrista também incentivou o registro dos covers Just Like Fire Would, lançada pela banda The Saints, e Dream Baby Dream, original da banda Suicide. As músicas de High Hopes estão disponíveis em streaming na página http://www.sony.com.br/camposony/som-e-sony/premiere/. / COM AGÊNCIAS