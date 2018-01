Hermeto Pascoal e Aline Morena se apresentam no Sesi A dupla Chimarrão com Rapadura, formada por Hermeto Pascoal e Aline Morena, se apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Popular do Sesi, em São Paulo. O show O Som de Cada Um conta com a voz, a viola, o piano, a percussão e a dança da gaúcha Aline Morena e o cavaquinho, o piano, a viola, o fluguel, as flautas, o berrante, a escaleta e a sanfona de Hermeto Pascoal, além de um palco recheado de instrumentos alternativos como piscina, bacias, chocalhos de boi, bonequinhos e talhares. Neste ano, a dupla lança seu primeiro CD e DVD, Chimarrão com Rapadura. Chimarrão com Rapadura. Teatro Popular do Sesi. Av. Paulista, 1313 - metrô Trianon Masp, tel. (11) 6846-6000. Entrada: R$ 15 (meia R$ 7). Hoje, às 20 horas