Hercules & Love Affair é a principal atração do Milkshake Festival

Diversidade sexual, gírias nova-iorquinas e uma infinidade de corações dilacerados. Essas são as temáticas das composições de DJ Andy Butler e sua trupe Hercules & Love Affair, principal atração do Milkshake Festival, que é de origem holandesa e ganha sua primeira edição no Brasil nesta sexta-feira, 16, na zona oeste de São Paulo.

Mainstream na cena LGBT ao redor do mundo, o Hercules & Love Affair é mundialmente conhecido pela maneira despojada de subir ao palco. O jeito peculiar de apresentar suas composições externam, na verdade, uma sonoridade bastante intrigante. A música dos norte-americanos apresenta ruídos ásperos, duros e impetuosos.

Paralelamente a esse som vintage, o Hércules tem se destacado ao redor do mundo com uma house music consistente. “É sempre muito divertido tocar em festivais que levantam a bandeira LGBT e têm esse espírito de inclusão. Nós já nos apresentamos no Milkshake Festival da Holanda há alguns anos e foi muito divertido. Vimos as pessoas sendo respeitadas e lutando pelos seus direitos. Estavam todos felizes. Havia um semblante de liberdade que mexeu profundamente comigo”, diz Andy Butler em entrevista ao Estado por telefone.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a história fofa do herói grego esperando pelo seu amor em uma ilha deserta foi o que fez o DJ e produtor Andy Butler nomear seu projeto experimental, muito desse conceito apaixonante e genuíno se aplica à viagem experimental do conjunto. Em Blind, um dos hits do Hercules & Love Affair, Butler descreve sua experiência com a depressão, as drogas e o álcool. “Escrevi essa canção há muito tempo. Não estava numa época muito boa da minha vida. Foi um período em que eu tentava reordenar as coisas. Tive problemas com o abuso de álcool e drogas e, depois que parei, entrei numa crise brava de confusão mental. Este foi o ponto central para que eu começasse a escrever essa música”, desabafa Butler.

Criado em 2004 na cosmopolita Nova York, o Hercules & Love Affair, que já integrou Nomi Ruiz, Kim Ann Foxman e Antony Hegarty (vocalista da banda Antony and the Johnsons), acredita na importância da música para quebrar os preconceitos em relação a gênero e orientação sexual. “O número de artistas que levantam essa bandeira tem crescido consideravelmente nos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais capazes de debater esses valores. Algumas, inclusive, são mais jovens do que eu. Há um engajamento maior para abordar explicitamente o assunto e isso me anima. É legal ver a geração mais nova assumir tal responsabilidade, quebrando regras e paradigmas que eu não pude quebrar, por exemplo”, diz Butler.

Festival. O Milkshake Festival, que ganha sua versão tupiniquim pela primeira vez, celebra a diversidade sexual, de gênero e de raça. A ideia é promover valores de amor, respeito, tolerância e liberdade. Além do Hercules & Love Affair, o evento conta com atrações como Disco Smack (FRA), Joost Van Bellen (HOL), Cookachoo (HOL) e os brasileiros Jaloo e Linn da Quebrada.

MILKSHAKE FESTIVAL

Avenida Francisco Matarazzo, 678. Barra Funda. 6ª (16), às 16h. De R$ 150 a R$ 199.

DESTAQUES DO FESTIVAL

Disco Smack

Joost Van Bellen

Cookachoo

Jaloo

Banda Uó

Linn da Quebrada

Dream Team do Passinho

Lia Clark

Davis (ODD)

Boss in Drama

Tessuto (Capslock)

Marina Dias

DJ Mau Mau

Noporn

Amanda Mussi