Herbie Hancock se apresenta em São Paulo, na quinta

O pianista e compositor Herbie Hancock, dono de uma carreira brilhante e conectado à vanguarda, começou a ganhar destaque ao tocar, nos anos 1960, com Miles Davis, e hoje é frequente na agenda de shows de São Paulo. Dono de 14 estatuetas do Grammy e um Oscar, nesta apresentação, ele visita sucessos da carreira, mas aposta no repertório de The Imagine Projet (2010), seu trabalho mais recente.

A apresentação do músico americano será nesta quinta (22), às 21h30, no Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, telefone 2846-6010). Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 450. A abertura será feita pela cantora Céu, que participou da gravação de The Imagine Project.