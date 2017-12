'Help!' resgata estilo do início dos Beatles em DVD restaurado

Quarenta e dois anos depois do lançamento do álbum Help!, a extroversão e o inconfundível humor britânico do segundo longa-metragem dos Beatles voltarão à cena na próxima segunda-feira, 5, em um DVD duplo do filme restaurado digitalmente. Considerado o melhor dos quatro filmes da banda, Help! ressurge agora melhorado e ampliado em um formato no qual os "batlemaníacos" verão imagens inéditas e um documentário de 30 minutos sobre as filmagens. "Hoje em dia, conseguimos fazer retoques em algumas das imagens em só sete minutos. Anos atrás, não teríamos conseguido fazer nem em dois dias", disse em Londres o diretor do filme, Richard Lester. O argumento de Help! não teve nada a ver com a trama do primeiro filme do grupo, A Hard Day's Night. Esta comédia surrealista na qual o pop ocupa um lugar central fala de um anel vermelho que fica preso no dedo de Ringo e que é um símbolo de sacrifício à deusa indiana Kali. O portador do maléfico anel terá que morrer, o que coloca Ringo automaticamente em uma situação de "perigo mortal". A incapacidade do músico para se livrar dele desemboca em uma perseguição na qual não param de surgir adeptos da seita de Kali dos lugares mais improváveis, inclusive do Palácio de Buckingham. A essa luta frenética se unem dois cientistas loucos, que vêem no anel uma fonte de poder inesgotável e a própria Scotland Yard. "O filme não foi exibido no Reino Unido desde o final dos anos 1960. É como um velho amigo que de repente soa melhor e tem melhor aspecto", comentou Lester na apresentação do DVD em Londres. Com a remasterização do filme, o diretor tentou "capturar parte da exuberância que esses quatro rapazes tinham, tão únicos, e que fazia deles tão diferentes". E se Help! continua "funcionando" há 30 anos, isso se deve "à personalidade destes quatro rapazes", garante Lester. "Com freqüência me perguntam se eu voltaria a filmar com outro grupo, como as Spice Girls. Eu sempre respondo: 'alguma vez você já dirigiu um Ferrari? Porque uma vez que dirige, acaba tudo'".