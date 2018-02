'Hello', de Adele, tem mais de um milhão de downloads nos EUA

A cantora britânica Adele bateu um recorde nesta segunda-feira, 2, com a canção Hello, que se tornou a primeira a ter mais de um milhão de downloads em uma semana nos Estados Unidos.

Balada acompanhada de piano, Hello é o single de estreia do novo álbum da cantora em quase cinco anos. A música apareceu em primeiro lugar da semana até a quinta-feira passada na lista dos 100 singles da Billboard, que leva em conta as vendas, streaming e as reproduções em rádio.

Hello foi baixada 1,1 milhão de vezes, superando de longe o recorde anterior do rapper Flo Rida's New Wave com Right Round, que vendeu 636.000 cópias em uma semana em 2009, segundo o serviço Nielsen Music.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A canção de Adele também bateu um recorde nos serviços de música online, onde foi reproduzida 20,4 milhões de vezes em serviços de assinatura, mais que o dobro dos downloads, há dois meses, da canção What do you mean?, de Justin Bieber.

Especialistas da indústria da música esperam que o lançamento do novo álbum de Adele, 25, em 20 de novembro, seja o maior do ano e estimam que poderia competir com o bem sucedido 1989, de Taylor Swift.

Adele planeja promover o álbum nos Estados Unidos com um show gravado para a TV no New York Radio City Music Hall e com uma participação no popular programa humorístico Saturday Night Live.