Helena Jobim lança hoje o CD "Areia do Tempo" Será lançado nesta terça-feira, às 19h30, no Espaço Cultural Tom Jobim, no Rio, o CD "Areia do Tempo", de Helena Jobim. A obra, do Selo Karmim, conta com 33 poemas, vários inéditos, interpretados pela autora com música de ninguém menos do que seu ilustre irmão, o compositor Tom Jobim.