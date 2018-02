Hebe Camargo faz show para lançar seu primeiro DVD

Aos 81 anos, Hebe Camargo se prepara para lançar o seu primeiro DVD ao vivo. O primeiro show do disco, que será lançado em duas etapas, acontece na noite desta quarta, 27, à noite no Credicard Hall, em São Paulo.

A apresentação terá diversas participações de estrelas da música, como Fábio Jr., Daniel, Leonardo e Maria Rita. As duplas sertanejas Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone também vão subir ao palco. A grande dúvida, que provavelmente só será esclarecida ao vivo, é sobre a presença do 'Rei' Roberto Carlos.

O segundo show do DVD está previsto para o dia 24 de novembro, no Rio, também com a reunião de vários artistas no palco do Citibank Hall, na Barra da Tijuca

Os ingressos para o show de hoje custam entre R$ 10 e R$ 160. Eles podem ser comprados pelo site www.ticketsforfun.com.br, pelo telefone (11) 4003-5588, na bilheteria do Credicard Hall e ou em pontos de venda credenciados.

Para 2011, Hebe prepara uma turnê pelas principais capitais do País, como Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Recife. A ideia é reunir as personalidades da música de cada região.

SERVIÇO

Hebe Camargo e Convidados - Credicard Hall

Local: Credicard Hall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro

Informações: www.credicardhall.com.br e 4003-6464

Ingressos: de R$ 10 a R$ 160