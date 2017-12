Harry Styles lança primeiro single de carreira solo

O cantor Harry Styles lançou nesta sexta-feira o primeiro single de sua carreira solo, voltando ao cenário musical depois que a popular boy band "One Direction" anunciou uma pausa.

Com a balada rock "Sign of the Times", o cantor de 23 anos segue os passos dos antigos colegas de banda Niall Horan e Louis Tomlinson, que também lançaram músicas sozinhos no último ano.

Em entrevista à rádio britânica BBC com Nick Grimshaw, que estrela o drama sobre a Segunda Guerra Mundial "Dunkirki", Harry disse que estava "nervoso" antes de lançar a música.

"É um pouco estranho. Eu sinto que eu estive hibernando no estúdio por muito tempo", disse o cantor. "Você escuta na segurança do estúdio... (e agora) é hora de dar à luz."

Sobre o lançamento, a mídia britânica rapidamente traçou comparações com David Bowie. "Essa é a música que eu estou mais orgulhoso de ter escrito, eu acho", disse Styles.

A One Direction, banda originalmente composta por cinco membros, foi formada no programa de talentos britânico "The X Factor" em 2010 e logo conquistou legiões de fãs por todo o mundo.

O grupo de sucesso perdeu um participante em março de 2015, quando Zayn Malik anunciou sua saída da banda.

Alguns meses depois, Styles, Horan, Tomlinson e Liam Payne anunciaram que o grupo iria fazer uma pausa no início de 2016.