Harrods abre mostra de guitarras lendárias A loja londrina Harrods abriu nesta sexta-feira a mostra Harrod´s Rocks: Born to Rock, que reúne lendárias guitarras de astros como Roy Gallagher, Jimi Hendrix, Muddy Waters e Keith Richards. A coleção inclui a famosa Frying Pan de 1931, a primeira guitarra elétrica do mundo, e outros instrumentos autografados por celebridades como Peter Blake, Mick Jagger e Freddie Mercury, que serão leiloados ao término da exposição. Entre as guitarras da mostra, que tem como um dos organizores Ian Spero, diretor da empresa Spero Communications, está uma desenhada por Bono, vocalis U2, e outras do Oasis, Kasabian e Brian Adams, que serão leiloadas para ajudar uma instituição beneficente para crianças. .