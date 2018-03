Hanson volta à TV para comemorar os 20 anos de 'MMMBop'

Sensação nos anos 1990, o grupo norte-americano Hanson voltou à TV para comemorar 20 anos do clássico MMMBop, primeiro hit da banda. Isaac Hanson Taylor Hanson e Zac Hanson apresentaram uma versão acústica da faixa no programa Greatest Hits, da rede ABC, que na semana passada já havia recebido os Backstreet Boys.

No programa, o grupo também executou a música Thinking Bout Somethin ao lado da banda americana Echosmith. Lançada como single em abril de 1997, MMMBop veio ao mundo pela primeira vez em março do ano anterior, no álbum demo homônimo. A faixa é o maior sucesso do grupo, recebendo certificado de platina duplo nos EUA.