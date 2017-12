Häagen-Dazs Mix Music traz eletrônico nesta quinta a SP

Os paulistanos que não forem viajar no feriado prolongado de Finados podem ir nesta quinta-feira, 1º ao 1º Häagen-Dazs Mix Music, que pretende adiantar a campanha de verão da grife de sorvete norte-americana. O evento acontece no Terraço Daslu e traz as novidades da música eletrônica nas pick-ups, com ingressos que variam de R$ 150 (mulher) a R$ 250 (homem) - as entradas devem ser compradas em uma das lojas da sorveteria, pois não serão vendidos na porta. Entre as atrações, destaque para o duo de produtores Booka Shade, formado pelos alemães Walter Merziger e Arno Kammermeier. Presentes nos principais eventos eletrônicos do mundo, eles já estiveram no País em 2006 para o Tim Festival, com apresentação apenas no Rio de Janeiro. Do pop sintetizado, no início da carreira, o Booka Shade passeou com desenvoltura no techno e no trance, mas acabou formatando um estilo próprio que experimenta diversas vertentes. Os paulistanos que forem nesta quinta ao evento ainda irão curtir a dupla escocesa Slam e a diva da house music Ce Ce Peniston. Na área brasileira, nomes do indie e do rock completam o line up. O grupo Porto Cinco2 abre a seqüência de shows, a partir das 22 horas. Em seguida, os meninos do Moptop sobem ao palco. Já na parte eletrônica, essência do evento, o DJ China faz um duo inusitado com o saxofonista Rafael Lima. Segundo o executivo de marketing da Häagen-Dazs, Marcos Scaldelai, a iniciativa representa um segundo momento de campanha da marca, onde aproveitam para anunciar sabores que serão lançados no próximo verão e, de quebra, promovem uma "aproximação diferenciada". "Estamos este público, de 25 a 35 anos, das classes A e B, que são o nosso alvo, e vimos que eles têm uma ligação grande com a música eletrônica e por isso resolvemos focar nela", explica Scaldelai. O Häagen-Dazs Mix Music será dividido em três áreas: palco para as apresentações musicais ao vivo; área VIP para 300 pessoas; além do lounge. São esperadas até 2 mil pessoas nesta quinta no Terraço Daslu para conferirem as atrações, num espaço total de 1.450 metros quadrados. Scaldelai informa que essa edição inaugural será um teste e, dependendo dos resultados, poderá se consolidar como um evento anual. "Queremos consolidar eventos diferenciados que gerem novas experiências ao público. Se este for um sucesso, ele será fixo na nossa grade, e de repente até com proporções maiores, indo para outros lugares", comenta o executivo da Häagen-Dazs. Häagen-Dazs Mix Music. Terraço Daslu, Av. Chedid Jafet, 131, tel (11) 3841-4000. Quinta-feira, 1º, a partir das 22 horas. De R$ 150 (mulher) a R$ 250 (homem). Pontos de venda: lojas Häagen-Dazs Oscar Freire; Vilaboim; e shoppings Morumbi; Iguatemi; Pátio Higienópolis.