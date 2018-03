'Há uma parte de mim em cada disco que faço', diz Madonna

Madonna vendeu mais de 200 milhões de discos e não pretende parar. A rainha do pop, que se aproxima dos 50 anos, declarou que seu objetivo é "seguir fabricando sucessos" e que cada álbum é "autobiográfico de alguma forma". "Sempre há elementos de mim nas canções; a maioria acaba sendo totalmente autobiográfica. É difícil separar as coisas quando escrevo porque ponho meu coração e minhas experiências nas músicas", disse. Veja também: Madonna lança álbum 'Hard Candy' via celular Revista revela capa do novo álbum de Madonna Novo single de Madonna vaza e se espalha na internet Em entrevista coletiva para revelar alguns detalhes de seu novo disco - Hard Cardy, com lançamento previsto no Brasil para 29 de abril - a cantora disse que nunca se importou se suas músicas eram ouvidas ou não. A popstar contou que o novo álbum é mais que um simples disco, "é um alegre e explosivo convite ao mundo para dançar", com uma sonoridade mais urbana. As composições, "irônicas e contraditórias", refletem a transformação de Madonna. Para encarnar o novo clima hip-hop, a cantora contou com a ajuda de Justin Timberlake - com quem divide várias faixas do disco - e dos produtores Timbaland, Nate 'Danja' Hills e Pharrell Williams. "Queria trabalhar com Justin porque sua música me encanta e, quando gosto de algo, vou atrás", brincou. O novo álbum de Madonna sucede Confessions On a Dance Floor (2005), último disco inédito da cantora, que chegou ao primeiro lugar da paradas americanas e européias e rendeu hits como Hung Up e Sorry.