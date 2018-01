Há 50 anos, Beatles faziam seu último show oficial

No dia 29 de agosto de 1966, no estádio Candlestick Park, em São Francisco (EUA), John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram seu último show oficial juntos. O tour nos Estados Unidos foi o derradeiro dos Beatles, que já apresentavam indícios do rompimento.

Os quatro integrantes se diziam cansados da vida de superstar, principalmente após o boom da "beatlemania" em todo o mundo. As condições técnicas também pesaram para o fim dos shows dos Beatles, já que na época eles tocavam em estádios e com apenas três amplificadores.

Os gritos histéricos do público encobriam o som da música, e eles não conseguiam se escutar tocando. Esse intenso frenesi dos fãs incomodava principalmente John Lennon, que, ironicamente, foi assassinado por um admirador, Mark Chapman, em Nova York, em 1980.

No entanto, muitos fãs guardam outra data como despedida: 30 de janeiro de 1969, quando ocorreu a lendária apresentação da banda em cima do prédio da Apple Records, no centro de Londres.