Há 5 anos, morria Michael Jackson, maior ídolo da música pop

Há exatos cinco anos, a música pop perdia o seu maior ídolo. Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009 em sua casa, em Los Angeles, após sofrer uma parada cardíaca causada por uma overdose do anestésico propofol. Desde então, notícias envolvendo a família Jackson passaram a estampar as capas dos jornais e as páginas de diversos sites sensacionalistas.

O cantor, entretanto, não perdeu sua majestade. O eterno rei do pop ganhou um filme exibido mundialmente nos cinemas. Dirigido por Kenny Ortega, o longa trouxe imagens inéditas daquela que seria sua última turnê (This is It). Michael Jackson também teve um álbum póstumo. O disco incluiu duetos com Akon, 50 Cent e Lenny Kravitz.

Além da música, o astro deixou como herança sua maneira de dançar e até mesmo de se vestir. Da era disco, passando pelas ombreiras e meias brilhantes dos anos 80 até o visual mais clean de Black Or White.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1982, Michael Jackson já dominava o pop quando lançou Thriller, em dezembro. Três meses depois, o álbum chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos e se tornou um dos mais vendidos da história da música - 25 anos se passaram e o disco ainda carrega esse troféu.

Para relembrar este mito da música, veja 5 clássicos essenciais de Michael Jackson:

1) Thriller

2) Billie Jean

3) Beat It

4) Rock With You

5) Don't Stop 'Til You Get Enough