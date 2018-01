Gwen Stefani admite estar obsessiva com o peso A cantora Gwen Stefani admite estar obsessiva com o peso, após recuperar a forma apenas três meses depois de ter seu primeiro filho, Kingston, publicou nesta a edição britânica da revista Elle. Gwen, de 37 anos, declarou ter mantido o ritmo de exercícios durante toda a gravidez, até duas semanas antes de dar à luz. "Chorei durante minha última sessão com meu treinador. Não conseguia respirar", disse a cantora, que qualificou de "loucura" seu comportamento. O filho de Stefani e do roqueiro Gavin Rossdale tem agora oito meses. A cantora afirmou que se deu três meses para perder o peso da gravidez, porque "estava a ponto de lançar um novo álbum". No entanto, disse que tentará não ficar tão obcecada com sua forma. "Percebi que as pessoas que gostam de mim não reparam se estou magra ou gorda", acrescentou. "Quando menina era um pouco gordinha e não queria voltar a ser nunca mais", sentenciou a cantora, que se soma à lista de famosas que, liderada por Victoria Beckham e Liz Hurley, recuperaram a forma poucos meses após dar à luz.