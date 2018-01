Guy Ritchie contrata banda de pub para nova gravadora

A Punchbowl Recordings, subsidiária da gigante Universal Music, já fechou seu primeiro contrato -- a banda irlandesa que toca no próprio pub conhecida como The Punchbowl Band, composta pelos músicos Willy Barr, Brendan McAuley, Steve Mulhern e Daniel Gott.

O grupo já teve suas músicas incluídas na trilha sonora do último filme de Ritchie, a versão de Hollywood do clássico Sherlock Holmes estrelando Robert Downey Jr. e Jude Law.

"É emocionante arriscar no mundo da indústria musical", disse Ritchie em comunicado divulgada pela Universal.

"É um meio disputado, mas tenho testemunhado pessoalmente essa banda em contato com as pessoas. Eles tem todas as chances de serem aceitos por um público maior e eu sinceramente desejo a eles toda a sorte com o álbum de estreia".

O produtor de música pop Daniel Glatman ouviu a banda tocando enquanto jantava no pub, e sugeriu a idéia a Ritchie, ex-marido de Madonna

O álbum de estréia, "Journey", será lançado no dia 1o de março.

(Reportagem de Mike Collett-White)