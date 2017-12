Gustavo Dudamel volta a São Paulo com Mahler e Villa-Lobos

O regente venezuelano Gustavo Dudamel se apresenta, com a Sinfônica Simón Bolívar, nos dias 6 e 7 de julho na Sala São Paulo. Considerado um dos mais carismáticos regentes da atualidade, Dudamel volta a São Paulo depois de apresentações marcantes em 2011, na ocasião com interpretações de Mahler e Ravel, e 2013, com a Sagração da Primavera de Stravinsky.

Nas apresentações de julho, dois programas: no dia 6, eles tocam a Sinfonia Fantástica, do compositor francês Hector Berlioz (1803-1869), além de Margariteña, do venezuelano Inocente Carreño, e as Bachianas Brasileiras nº2, de Heitor Villa-Lobos. No dia 7, toda a apresentação é dominada pela Sinfonia N. 9, de Mahler.

Célebre defensor da acesso à música, Gustavo Dudamel nasceu em 1981 e já estabeleceu uma carreira sólida no mundo da música internacional: diretor musical da Filarmônica de Los Angeles e da Sinfônica Simón Bolívar, também já esteve a frente das filarmônicas de Berlim, Gotemburgo (Suécia) e de Viena.

Ainda em 2014, o regente faz sua primeira incursão no cinema: ele compôs e gravou com a Sinfônica Simón Bolívar a trilha de Libertador, filme do venezualno Alberto Arvelo, que conta a vida de Bolívar. O longa deve chegar às telas em setembro.

A Sinfônica Símon Bolívar é fruto de um sistema de educação musical que existe há quatro décadas na Venezuela, o Sistema Nacional de Orquestras e Coro Juvenis e Infantis da Venezuela. “El Sistema”, como é conhecido, se tornou paradigma e é exemplo em diversos outros países. Em 2015, o projeto completa quarenta anos.

Serviço

Extra Temporada Cultura Artística 2014 – Sinfônica Simón Bolívar

Datas: 6 e 7 de Julho, 21h

Local: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. 1.469 lugares).

Ingressos: setor 5 R$50,00; setor 4 R$155,00; setor 3 R$255,00; setor 2 R$355,00; setor 1 R$455,00. (Estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada; os ingressos remanescentes serão vendidos a R$20,00 meia hora antes do inicio do espetáculo – estudantes e pessoas com mais de 60 anos, portanto, pagam: R$10,00. ATENÇÃO: estes valores apenas são válidos meia hora antes do concerto caso ainda restem ingressos disponíveis.)