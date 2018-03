Guns, System of a Down e Evanescence fecham o Rock in Rio

A banda Detonautas Roque Clube abre o último dia de Rock in Rio, no domingo, 2 de outubro. Tico Santa Cruz, que no ano passado participou do reality A Fazenda, da Record, prometeu que fará um show diferente de todos os outros, em uma entrevista publicada em seu site oficial.

O Detonautas Roque Clube acaba de lançar música nova. Um Cara de Sorte foi oferecida para download gratuito na internet em agosto.

PITTY

A roqueira se apresenta no palco brasileiro do Rock in Rio pela primeira vez, mas participou de algumas edições de Lisboa. Pitty, acompanhada de Joe (baixo), Duda (bateria) e Martin (guitarra), lançou no início do ano seu segundo DVD ao vivo, A Trupe Delirante no Circo Voador, com repertório do último disco, Chiaroscuro, e uma música inédita, Comum de Dois. Ela deve lançar novo disco em breve em um projeto paralelo, o Agridoce, em dupla com Martin.

EVANESCENCE

O grupo liderado por Amy Lee, está prestes a lançar um novo álbum, que segundo a vocalista, será "melhor, mais forte e mais interessante" que os anteriores, Fallen e Anywhere But Home. O disco novo, intitulado Evanescence, será produzido por Nick Raskulinecz, que já trabalhou com Foo Fighters e Deftones. Com lançamento previsto para 11 de outubro, pode ter prévia no Rock in Rio com o single What You Want, lançado em agosto.

SYSTEM OF A DOWN

A banda toca no Brasil pouco depois de anunciar seu retorno aos palcos. Separados entre 2006 e 2010, o SOAD, sigla pela qual o grupo é conhecido, voltou a fazer turnês neste ano. Criado em 1992, o System of a Down lançou cinco álbuns, o último, Hypnotize, de 2005. Emplacaram vários sucessos como Toxicity, Lonely Day e B.Y.O.B. A banda também se apresenta em São Paulo, no dia 1º de outubro.

GUNS N' ROSES

Axl Rose e seu time de músicos fecham a programação do Palco Mundo no sétimo dia de Rock in Rio. Sucesso nos anos 90 com outra formação, o Guns n' Roses volta ao Brasil depois de shows em São Paulo e Rio de Janeiro no ano passado. O último disco de inéditas, Chinese Democracy, foi lançado em 2008, com uma espera de 15 anos e separações dentro do grupo. Clássicos tocados no Rock in Rio de 1991 e 2001, como Sweet Child of Mine também devem fazer parte do show.