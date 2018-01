Guns N'Roses: tudo sobre os ingressos para o show

A turnê do Guns N'Roses pelo Brasil em março já tem datas, preços e locais de venda dos ingressos. O grupo de hard-rock de Axl Rose vai trazer os shows de sua turnê do novo álbum Chinese Democracy e para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas eles devem tocar também os clássicos da banda, como Don't Cry, November Rain, Sweet Child, Welcome to the Jungle.

Em Brasília o show acontecerá no dia 7, no Ginásio Nilson Nelson, em Belo Horizonte dia 10, no Mineirinho, em São Paulo dia 13, no Parque Antártica), no Rio dia 14 na Praça da Apoteose e em Porto Alegre no dia 16, no Gigantinho. A banda americana Jane's Addiction faz a abertura dos shows em SP, Rio e Porto Alegre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada cidade tem uma data definida para a pré-venda e pontos de venda. A venda pela internet será feita a partir da meia-noite, pelo telefone 4003-0848 (válido para todo o País) começa às 9h e às 10h nos pontos de vendas espalhados pelo País e nas bilheterias oficias a partir do meio-dia. Mais informações no site do show.

BRASÍLIA

Data do show: 7/3, 20h30

Local: Ginásio de Esportes Nilson Nelson - Setor SRPN - Asa Norte

Telefones para informações: 4003-0848

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232 / grupos@t4f.com.br

Ingressos: R$ 280,00 (pista), R$ 240,00 (setor superior) e R$ 500,00 (pista premium)

Pré-venda: 18/1 (clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners).

Abertura da Venda para público em geral: 25/1

Vendas: Bilheteria oficial (Brasília Shopping - 2.ª a sáb., das 12h às 20h; dom. e fer., das 14h às 20h - Setor comercial Norte, Quadra 5, Bloco A, internet , tel: 4003-0848, e outros pontos de venda

BELO HORIZONTE

Data do show: 10/3, 21h

Local: Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - Pampulha, Belo Horizonte - MG

Telefones para informações: 4003-0848

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232 / grupos@t4f.com.br

Ingressos R$ 500,00 (pista premium), R$ 200,00 (pista, 1.º lote), R$ 250,00 (pista, 2.º lote) e R$ 300 (pista, 3.º lote); R$ 120,00(arquibancada, 1.º lote), R$ 140,00(arquibancada, 2.º lote), R$ 160,00(arquibancada, 3.º lote)

Pré-venda: 20/1 (clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners)

Abertura para o público em geral: 27/1

Vendas: Bilheteria oficial (Chevrolet Hall - segunda-feira a sábado, das 12h às 20h; domingo e feriado, das 14h às 20h - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - Savassi), internet , tel: 4003-0848, e outros pontos de venda

SÃO PAULO

Data do show: 13/3, às 21h30

Local: Estádio Parque Antártica - Rua Turiassú, 1840 - Pompéia - São Paulo

Telefones para informações: 4003-0848

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232 / grupos@t4f.com.br

Ingressos: R$ 400,00 (pista premium), R$ 200,00 (pista), R$ 280,00(cadeira coberta), R$ 200,00 (cadeira descoberta especial),

R$ 180,00 (cadeira descoberta), R$ 120,00(arquibancada), R$ 180,00(cadeira avulsa), R$ 250,00 (camarote)

Pré-venda: 20/1 (clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners)

Abertura para o público em geral: 27/1

Vendas: Bilheteria oficial (estacionamento anexo ao Credicard Hall - diariamente, das 12h às 20h - Av. das Nações Unidas, 17.981 - Santo Amaro),internet , tel: 4003-0848, e outros pontos de venda

RIO DE JANEIRO

Data do show: 14/4, às 20h30

Local: Praça da Apoteose - R. Marques de Sapucaí , s/nº - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Telefones para informações: 4003-0848

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232 / grupos@t4f.com.br

Ingressos: R$ 180,00(pista/arquibancada) e R$ 350,00 (pista premium)

Pré-venda: 18/1

Abertura da venda para o público: 25/1

Vendas: Bilheteria oficial (Citibank Hall/RJ - diariamente, das 12h às 20h - Av. Ayrton Senna, 3000 - Rampa externa do Shopping Via Parque - Barra da Tijuca),internet, tel: 4003-0848, eoutros pontos de venda

PORTO ALEGRE

Data: 16/3 às 21h

Local: Gigantinho - Rua Padre Cacique, 891 - Praia de Belas - Porto Alegre - RS

Telefones para informações: 4003-0848

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232 / grupos@t4f.com.br

Ingressos: R$ 280,00 (pista premium), R$ 150,00 (pista), R$ 180,00 (cadeira) e R$ 130,00 (arquibancada)

Pré-venda: 18/1 (clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners)

Abertura da venda para público em geral: 25/1

Vendas: Bilheteria oficial (Multisom - segunda a sexta-feira, das 11h às 19h; sábado, das 09h às 13h - Rua dos Andradas, 1001 - Centro), internet .com.br, tel: 4003-0848, e outros pontos de venda