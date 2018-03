Guns N'Roses encerra Rock in Rio em dia de rock pesado

Após quase duas horas de atraso devido a uma forte chuva que caía na Cidade do Rock, o Guns N'Roses subiu ao palco para encerrar o sétimo e último dia de Rock in Rio.

No segundo dia dedicado ao rock pesado (o domingo, 25, já havia sido do metal), fãs cantaram junto com a banda sucessos do final dos anos 1980 e início dos 1990, o auge do grupo, como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O'Mine" e "You Could Be Mine". A banda também tocou faixas de seu último álbum, "Chinese Democracy", lançado em 2008.

Antes deles, o público já estava bastante animado com a pauleira sonora da banda System of a Down e o rock gótico do Evanescence. As presenças brasileiras no Palco Mundo foram de Pitty, que tocou sucessos e covers como "Smells Like Teen Spirit" do Nirvana, e Detonautas.

O Palco Sunset viu o encontro de Titãs com os portugueses do Xutos & Pontapés, Marcelo Camelo e os norte-americanos do The Growlers, Mutantes e Tom Zé e os espanhóis do The Monomes e o português David Fonseca. A próxima edição do festival no Brasil está confirmada para setembro de 2013.