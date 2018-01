Guns N' Roses volta ao Brasil em março O Guns N' Roses anunciou que voltará ao Brasil este ano. Em seu site oficial, a banda de Axl Rose divulgou as datas da turnê pela América Latina, que inclui sete shows no Brasil, entre março e abril. No dia 20 de março, a banda se apresenta no Rio de Janeiro. No dia 22, chega a Belo Horizonte. Em seguida, estão marcados shows em Brasília (25 de março), São Paulo (28 de março), Curitiba (30 de março) e Florianópolis (1.º de abril). A turnê brasileira se encerra no dia 3 de abril, em Porto Alegre.