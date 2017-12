Guns N' Roses se reúne após 20 anos com show surpresa em Los Angeles

O esperado retorno aos palcos do Guns N' Roses pela primeira vez em 20 anos chegou mais cedo do que o previsto, com um show surpresa na noite de sexta-feira, 1, em Los Angeles, em espaço pequeno, mas que marcou sua carreira.

Diante de aproximadamente 500 espectadores sortudos enfileirados no Troubadour, West Hollywood, o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash tocaram juntos em público pela primeira vez em mais de duas décadas.

Os vídeos postados na internet mostram Axl - de 54 anos, ainda com cabelo longo e loiro, embora sem sua clássica bandana - cantando junto a Slash, que usava a cartola sobre seus cachos negros.

"Vocês sabem onde estão?", gritou Axl ao interpretar Welcome to the Jungle, segundo uma parte de um vídeo gravado por um fã.

Os comentários nas redes sociais indicaram que a apresentação começou com It's so Easy, canção com que a banda frequentemente iniciava seus shows.

Anos de rumores sobre o reencontro do Guns N' Roses foram confirmados no início deste ano, quando a banda anunciou que se reuniria para o festival da Coachella, marcado para este mês em um deserto da Califórnia.

Os roqueiros logo comunicaram uma turnê de verão com mais de 20 datas nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas não haviam mencionado qualquer informação sobre Los Angeles, sua cidade de origem.

Disputa pelos ingressos. Na sexta-feira, 1, ainda cedo, o grupo postou um anúncio em sua página da internet: "Guns N' Roses in concert!" no Troubadour.

Muitos achavam, a princípio, que se tratava de uma brincadeira de Primeiro de Abril, o dia da mentira, mas a banda logo confirmou que os ingressos estariam disponíveis - apenas um por pessoa - a um preço de 10 dólares.

As pessoas rapidamente se aglomeraram, várias delas usando camisetas da banda, na tentativa de conseguir uma das disputadas entradas no posto de vendas montado no edifício da extinta Tower Records, próxima ao Troubadour, e que agora hospeda uma loja da fabricante de guitarras Gibson.

Dezenas de fãs que não puderam comprar os ingressos ficaram até tarde da noite fora da casa com a esperança de escutar algo desde ali.

O Troubadour, com capacidade para 500 pessoas, é uma importante sala de concertos na história do rock e pop: o britânico Elton John fez sua estreia ali e os americanos Eagles se reuniram pela primeira vez em seu bar.

Hollywood se tornou, nos anos 80, o epicentro do heavy metal e o Guns N' Roses conseguiu um contrato com a Geffen Records após se apresentar na sala.

1993/2016. A banda teve seu auge em 1987 com Appetite for Destruction, o álbum de estreia mais vendido da história dos Estados Unidos.

A voz alta e estridente de Axl Rose e a habilidade do guitarrista Slash proporcionaram ao grupo sucesso mundial.

Mas a banda, sacudida pelos excessos e uma forte disputa pessoal entre estes dois integrantes, não se reunia desde um show em Buenos Aires, em 1993.

Desde então, Axl se apresenta junto a outros músicos com o nome do Guns N' Roses.

A banda recebeu, durante muito tempo, ofertas tentadores para que Axl e Slash voltassem a se reunir.

O grupo anunciou, na sexta-feira, detalhes de sua turnê pela América do Norte, cujas apresentações serão em estádios.

A principal parte da turnê, denominada Not in This Lifetime Tour, terá início no dia 23 de junho na Ford Fiels, em Detroit, e terminará no dia 22 de agosto em São Diego.

O Guns N' Roses anunciou somente três shows fora dos Estados Unidos: nos dias 19 e 20 de abril na Cidade do México e no dia 16 de julho em Toronto.