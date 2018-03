Guns N' Roses rebate críticas do idealizador do Rock in Rio

SÃO PAULO - O Guns N' Roses rebateu a declaração do empresário Roberto Medina, produtor e idealizador do Rock in Rio, de que o atraso de quase duas horas da banda para o último show do evento foi "uma falta de compromisso e de respeito com as pessoas".

A assessoria da banda emitiu um comunicado afirmando que "a produção inadequada do festival e a chuva torrencial atrasaram o evento". De acordo com o Guns, a mesa de som foi danificada pela água e substituída rapidamente.

Por outro lado, uma declaração oficial do grupo através do Facebook conta com uma certa provocação contra quem insiste em reclamar e questionar a atitude da banda. Leia abaixo:

"Amem. Odeiem. Aceitem. Debatam - Você quer entretenimento às 8 da noite vá assistir F-R-I-E-N-D-S ou ao cinema... ou se quiser se informar, assista ao noticiário das 10... aqui é Rock N' Roll! Divirta-se, não se engane achando que vai à escola ou ao trabalho ou fazer qualquer coisa que você "normalmente" faz no dia seguinte. Isto é Guns N' Roses e quando a hora chegar, o palco vai pegar fogo."