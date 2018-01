Guns N' Roses 'negociam' lançamento de novo álbum

O Guns N' Roses está "em negociações" para lançar seu álbum Chinese Democracy, que levou dez anos para ficar pronto, segundo informou um post no site da banda. A mensagem divulgada não deu detalhes sobre as negociações nem revelou a data de lançamento de Chinese Democracy. A última vez em que o álbum constou do cronograma de lançamentos da Interscope foi em março de 2007. Se o álbum finalmente se concretizar, será o primeiro lançamento de músicas inéditas do Guns N' Roses desde os dois álbuns Use Your Illusion, de 1991. Desde então, o vocalista Axl Rose deixou a banda. Outra notícia sobre o grupo é que o guitarrista Robin Finck deixou o Guns N' Roses para voltar ao Nine Inch Nails, com o qual fará turnê no próximo verão norte-americano. "Os planos de Robin pegaram de surpresa todos do Guns, além de nossos fãs", disse a banda. "Nem nós nem a gravadora sabemos mais a esse respeito, e preferimos não especular ou opinar neste momento." "Quando começarmos a planejar uma turnê, veremos como as coisas vão ficar."