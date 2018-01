Guns N' Roses está no line-up do festival de Coachella

O Festival de Artes e Música do Vale Coachella anunciou, na segunda-feira, 4, seu line-up para 2016, que traz Calvin Harris e o retorno de duas bandas que haviam se aposentado, Guns N’ Roses e LCD Soundsystem, como maiores atrações do palco principal.

O grupo Guns N’ Roses se apresentará com sua formação original, composta pelo cantor Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. Os membros da banda não tocam juntos há duas décadas.

O LCD Soundsystem vai ser a principal atração da noite de abertura, subindo ao palco após ter se aposentado em 2011, disseram os organizadores Goldenvoice.

Calvin Harris vai ser a atração principal da última noite, e entre as outras atrações do festival deste ano estão Ice Cube, Rancid, Sufjan Stevens e The Kills.

O Coachella, que começou em 1999 como um festival de rock indie e alternativo, tornou-se um dos principais eventos da temporada de shows do verão norte-americano. Entre as atrações de anos recentes estiveram Jay Z, Snoop Dogg e Madonna.

O festival, que ocorre em dois finais de semana em Indio, na Califórnia, está marcado para os dias 15 a 17 e 22 a 24 de abril.