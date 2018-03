Guns N' Roses de Axl Rose, único da formação original

Há 20 anos era improvável sair nas ruas de São Paulo sem cruzar com ao menos uma pessoa usando uma camiseta preta com a estampa de duas armas ligadas a duas rosas. Era o auge do Guns N’ Roses. Desde 1992, o grupo não se apresenta ao público paulistano, mas os fãs da banda já devem estar acostumados a longas esperas. O disco ‘Chinese Democracy’, por exemplo, foi anunciado 14 anos antes de chegar às prateleiras, em 2008. Resultado? Ao ser lançado foi massacrado pela crítica. Mas é esta turnê que o excêntrico Axl Rose, único da formação original, traz para o país ladeado por sete músicos.

Apesar de o grupo não se encontrar em sua melhor fase, o show que acontece no sábado (13), no Parque Antártica, vale a pena para aqueles mesmos fãs que usavam aquela mesma camiseta (com armas e rosas) e também por músicas como ‘Sweet Child O’Mine’, ‘Welcome to the Jungle’ e ‘Paradise City’. A banda não costuma ter um repertório fixo, mas estas não ficam de fora, como foi atestado na abertura desta turnê brasileira, em Brasília. A parafernália típica dos shows internacionais também tem seu espaço, com fogos, chuva de papel picado, chamas e telões. Antes, a abertura só ficaria por conta de Sebastian Bach, ex-vocalista do Skid Row, mas a participação do Forgotten Boys e do Rock Rocket também foi confirmada.

Estádio Parque Antártica (38.213 lug.). R. Turiassu, 1.840, Pompeia, 4003-0848. Sáb. (13), 21h30.

R$ 120/R$ 400. H