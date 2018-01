Guns N' Roses anuncia mais dois shows com Axl Rose e Slash

O Guns N’ Roses fará dois shows em Las Vegas no mês de abril. As apresentações serão realizadas nos dias 8 e 9 no estádio T-Mobile. A informação foi confirmada no Facebook oficial da banda na manhã desta terça-feira, 19. O grupo já havia anunciado, no começo de janeiro, que reuniria Axl Rose e o guitarrista Slash para tocar no festival Coachella. Desta forma, a dupla voltará a subir no mesmo palco depois de 23 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As apresentações de Las Vegas ameaçam roubar a cena do Coachella, que está marcado para os finais de semana de 15 e 22 de abril, com ingressos já esgotados. O Guns dominou o cenário musical em 1987 com o disco Appetite for Destruction. O trabalho continua sendo o álbum norte-americano mais vendido em seu lançamento. Axl e Slash tocaram juntos pela última vez em 1993 na Argentina, encerrando a turnê Use Your Illusion.