Guns N' Roses anuncia local e preços de show em São Paulo

O Guns N' Roses, do vocalista Axl Rose, trará a turnê South American Tour 2014 para sete cidades brasileiras. Vai passar pelo Rio de Janeiro (20/3), Belo Horizonte (22/3), Brasília (25/3), São Paulo (28/3), Curitiba (30/3), Florianópolis (1º/4), Porto Alegre (3/4). Também chegará ao México, Argentina e Paraguai.

Os ingressos para o show de São Paulo, no dia 28 de março, no Parque Anhembi, começam a ser vendidos no domingo, 19 de janeiro, pelo link www.ingressorapido.com.br e nos pontos de venda relacionados no site.

Para o show de Brasília, no dia 25 de março, os ingressos já estão à venda também no site Ingresso Rápido. Para Curitiba (Estádio Durival Britto), no dia 30 de março, Florianópolis (Devassa on Stage), no dia 1º de abril, e Porto Alegre (Pavilhão da Fiergs), no dia 3 de abril, estão disponíveis para venda no link www.blueticket.com.br e nos pontos de venda da Blue Ticket, relacionados em seu site.

Veja os serviços dos shows no Brasil:

Brasilia - 25/3, às 21 horas

Ginásio Nilson Nelson (Srpn Trecho 1, Brasília/DF)

Classificação: – 16 anos

Ingressos: R$ 100 a R$ 250 - http://www.ingressorapido.com.br/Evento.aspx?ID=31859

São Paulo - 28/3

Parque Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana)

Classificação: – 16 anos

Ingressos: R$ 270/ R$ 550 - http://www.ingressorapido.com.br/Evento.aspx?ID=31972

Curitiba - 30/3, às 21 horas

Estádio Durival Brito (Rua Engenheiros Rebouças, 1100, Vila Capanema, Curitiba/PR)

Classificação: – 16 anos

Ingressos: R$ 220/ R$ 600 - www.blueticket.com.br

Florianópolis - 1º/4, às 21 horas

Devassa On Stage (Rodovia Jornalista Mauricio Sirotsky Sobrinho, 2500Km, 1,5 – Jurerê - Florianópolis/SC)

Classificação: – 16 anos

Ingressos: R$ 220/ R$ 280 - www.blueticket.com.br

Porto Alegre - 3/4. às 21 horas

Pavilhão da FIERGS (Avenida Assis Brasil, 8787, Sarandi, Porto Alegre/RS)

Ingressos: R$ 130/ R$ 480 - www.blueticket.com.br