Guns N' Roses anuncia cinco shows no Brasil para 2010

A banda Guns N' Roses, um dos ícones do hard rock internacional, anunciou que fará cinco shows no Brasil em 2010. O grupo liderado por Axl Rose apresenta o novo disco, o Chinese Democracy, em cinco capitais brasileiras na primeira quinzena de março. Os norte-americanos também devem fazer shows no Chile e Uruguai, no mesmo mês, durante a turnê sul americana.

O Guns N' Roses já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. O álbum da turnê que o grupo vem apresentar no Brasil demorou 13 anos para ser lançado e, logo que foi, em novembro do ano passado, alcançou o 3º lugar no top 200 da Billboard, revista norte-americana especializada em música.

A banda vem apresentar músicas do novo CD e também clássicos dos anos 90, como Sweet Child o' Mine, November Rain, Welcome to the Jungle e Don't Cry. Os shows acontecem em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Logo depois, eles devem seguir para o Uruguai, onde se apresentam no dia 18 de março e depois para Santiago do Chile, onde o local e data ainda não foram informados.

As pré-vendas começam, para clientes Credicard, Citibank e Diners, no dia 11 de janeiro, e sete dias depois inicia-se a comercialização normal. Confira as datas dos shows e das vendas dos ingressos:

Brasília (show em 07/03/10)

Pré-venda - 11 de janeiro

Venda - 18 de janeiro

Belo Horizonte (show em 10/03/10)

Pré-venda - 13 de janeiro

Venda - 20 de janeiro

São Paulo (show em 13/03/10)

Pré-venda - 20 de janeiro

Venda - 27 de janeiro

Rio de Janeiro (show em 14/03/10)

Pré-venda - 15 de janeiro

Venda - 22 de janeiro

Porto Alegre (show em 16/03/10)

Pré-venda - 18 de janeiro

Venda - 25 de janeiro