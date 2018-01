Guitarrista Tony Iommi, do Black Sabbath, é diagnosticado com linfoma

SÃO PAULO - O guitarrista Tony Iommi, do Black Sabbath, foi diagnosticado com um linfoma, informou a banda na manhã desta segunda-feira, 9, em sua página oficial do Facebook. O músico de 63 anos tem a doença em estágio inicial, segundo comunicado, e "está trabalhando com seus médicos para estabelecer o melhor plano de tratamento".

Ainda de acordo com nota, Iommi está otimista e determinado "a fazer uma recuperação completa e bem sucedida". A banda pede que os fãs mandem energias positivas ao guitarrista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Black Sabbath, criado nos anos 60, se prepara para lançar em breve o primeiro CD inédito em mais de 30 anos. A previsão de lançamento para este ano está mantida e o grupo, que trabalhava em Los Angeles, irá para a Inglaterra para continuar gravando enquanto Tony Iommi está em tratamento.