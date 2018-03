Guitarrista mais famoso do Guns N' Roses, Slash faz 50 anos

Seus solos já estiveram muitas vezes na lista dos 100 Maiores Riffs da revista Total Guitar. Quando se fala de Sweet Child O’Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle, November Rain fica fácil saber que se trata do guitarrista Saul Hudson, ou melhor, Slash, que faz 50 anos nesta quinta, 23 de julho.

Nascido em Londres, o músico, que na adolescência era fã do Aerosmith, passou a fazer parte do Guns N’ Roses em 1986 e, no ano seguinte, o grupo lançou seu disco de estreia, Appetite for Destruction, um sucesso mundial. Dividido em duas partes, os discos Use Your Illusion I e Use Your Illusion II, de 1991, consolidaram a carreira da banda de Axl Rose. Com o Guns, Slash lançou ainda os discos G N’ R Lies (1988) e The Spaghetti Incident? (1993).

Após muitos desentendimentos com o vocalista, Slash deixa o Guns e forma a banda Slash’s Snakepit, que lançou It’s Five O’Clock Somewhere (1995) e Ain’t Life Grand (2000) e acabou em 2001, por causa dos problemas do guitarrista com drogas e álcool.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Slash formou uma nova banda em 2004, Velvet Revolver, que, mesmo com sucesso, acabou após a saída do vocalista Scott Weiland. Com o Velvet, o guitarrista lançou os discos Contraband (2004) e Libertad (2007).

Em 2010, Slash passa a se dedicar à carreira solo e ao “rock básico”, como ele diz, e lança o disco Slash, depois vêm Apocalyptic Love (2012) e World On Fire (2014)

Slash, que no começo da carreira com o Guns abriu shows de várias bandas e grandes nomes do rock and roll, como Aerosmith, Alice Cooper, Mötley Crüe, Iron Maiden, recebeu em julho de 2012 uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, cidade onde ele cresceu.