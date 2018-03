Guitarrista dos Stones Ronnie Wood se divorcia após 24 anos

A ex-modelo Jo, de 54 anos, obteve uma ordem provisória de divórcio de um juiz do tribunal superior da família em Londres, segundo a Press Association, sinalizando o fim do casamento de 24 anos.

Nem Jo ou Wood, de 62 anos, compareceram aos procedimentos. O casal tem dois filhos.

Documentos de divórcio publicados não indicam a pessoa com quem a estrela do rock cometeu o adultério. Wood e sua esposa se separaram em 2008 depois de uma relação amplamente divulgada com uma jovem garçonete russa.

(Reportagem de Mike Collett-White)