Guitarrista dos Rolling Stones estrela campanha da Louis Vuitton

O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, será o novo garoto propaganda da grife Louis Vuitton, segundo anunciou nesta terça-feira, 4, a marca. A americana Annie Leibovitz foi a encarregada de fotografar o guitarrista para a campanha que será veiculada a partir de abril. Nas fotos, Richards posa com sua guitarra em um quarto de hotel que tem lenços negros com desenhos de caveiras que obscurecem a luz de uma lâmpada decorada também com caveiras. Antes do guitarrista, o ex-presidente da antiga União Soviética Mikhail Gorbachev, a atriz francesa Catherine Deneuve, e os tenistas Steffi Graf e André Agassi já haviam estrelado campanhas da Louis Vuitton. O cachê pago a Richards pela campanha será destinado à associação The Climate Project, promovida pelo Prêmio Nobel Al Gore.