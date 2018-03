Guitarrista do The Who faz novo musical sobre idade e morte

Pete Townshend, vocalista e guitarrista da lendária banda de rock britânica The Who, anunciou que está trabalhando em um novo musical, Floss, que vai falar sobre o envelhecimento e a morte e cujas canções farão parte do próximo disco do grupo.

Com 64 anos, o guitarrista volta a refletir sobre a passagem do tempo, como fez há 45 anos com o sucesso I Hope I Die Before I Get Old (Espero morrer antes de ficar velho), antecipa o próprio Townshend no site da banda.

O responsável das óperas rock Tommy e Quadrophenia pretende com seu novo projeto, que deve ser lançado em 2011, falar da velhice e da morte usando a força do rock'n'roll.

Floss contará com uma complexa montagem e será desenhado para ser interpretado ao ar livre, já que as canções, segundo explica Townshend, estarão intercaladas com sons ambientais.

O musical narra a história de Walter, um músico que deixa sua carreira após alcançar a fama para se dedicar a sua esposa, Floss, e decide voltar a tocar após 15 anos.

Além disso, o compositor antecipou que algumas das canções da obra farão parte do próximo disco da banda britânica que será lançado no ano que vem.