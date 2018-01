Guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour anuncia disco solo e nova turnê

LONDRES - O guitarrista e cantor do Pink Floyd, David Gilmour, que completa 69 anos nesta sexta-feira, 6, fará uma nova turnê a partir de setembro, quase uma década depois de seu último tour, para apresentar um novo disco solo, anunciou nesta quarta-feira em seu site oficial.

O novo trabalho de Gilmour, que ainda não tem título nem data de lançamento, representa seu quarto disco solo, o primeiro publicado desde 2006, quando gravou On An Island.

A turnê europeia que acompanhará o lançamento do disco inclui três atuações no Royal Albert Hall, em Londres, assim como shows na Croácia, Itália, França e Alemanha.

O anúncio ocorre meses depois de o Pink Floyd ter lançado no mercado seu último disco, o primeiro após duas décadas, com o título The Endless River, álbum principalmente instrumental dedicado ao tecladista Rick Wright, morto em 2008.

The Endless River recupera os sons do grupo nos anos 90 e, segundo explicou Gilmour, um dos produtores junto com Phil Manzanera, Youth e Andy Jackson, é baseado nas "músicas que surgiram das sessões (de gravação) de Division Bell em 1993".

O guitarrista, nascido em Cambrigde, entrou no Pink Floyd dois anos da formação da banda, em 1965. Na época, ela era composta por Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright.

Gilmour se uniu ao Pink Floyd em 1967. Barrett, que tinha problemas de saúde mental, deixou o grupo um ano depois.

O Pink Floyd é considerado um dos conjuntos musicais mais influentes do século XX e tem entre seus principais álbuns The Dark Side of The Moon, The Wall e Wish You Were Here. Quatro clássicos para celebrar o aniversário de David Gilmour

Comfortably Numb

Another Brick In The Wall

Time

Wish You Were Here