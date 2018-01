Chris Shiflett, guitarrista do Foo Fighters, lançou o single West Coast Town, faixa-título do seu novo álbum de música country. O disco foi gravado no lendário estúdio RCA, em Nashville, berço do folk, com o renomado produtor Dave Cobb. Para promover Wert Coast Town, Chris Shiflett já tem uma agenda de shows entre março e abril com apresentações em cidades como Los Angeles, Nova York e, obviamente, Nashville.