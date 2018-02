Guitarrista do Black Sabbath compõe música da Armênia no Eurovision O guitarrista Tony Iommi, da banda Black Sabbath, compôs a música que representará a Armênia no concurso Eurovision deste ano, levando um pioneiro do heavy metal para um evento que é descrito pela imprensa como "festival kitsch" ou "festa do mau gosto", mas que é assistido por dezenas de milhões de pessoas pela TV.