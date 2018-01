Guitarrista B.B.King recebe alta de hospital no Texas O guitarrista de blues B.B. King recebeu alta no sábado de um hospital no Texas, dois dias depois de ser internado com sintomas de gripe, disse uma porta-voz do stabelecimento. King, que é diabético, entrou no hospital em Galveston na quinta-feira com febre alta. A gripe obrigou a lenda do rock a cancelar suas apresentações na cidade. King, de 81 anos, já ganhou 14 prêmios Grammy em sua carreira.