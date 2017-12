Guitarras Gibson adquirem fábrica chinesa de pianos A famosa empresa fabricante americana de guitarras Gibson quer comprar a empresa estatal chinesa Dongbei Piano, fabricante de pianos, para impulsionar suas vendas na quarta maior economia do mundo, disseram nesta quarta-feira fontes da indústria envolvidas no acordo. A Gibson, fabricante de guitarras usadas por artistas de reconhecimento mundial, como John Lennon ou a banda irlandesa U2, pagará várias centenas de milhares de ienes pela compra, que deverá ser anunciada oficialmente na quinta-feira. No entanto, um porta-voz da Gibson na China não quis comentar sobre a negociação na quarta-feira. "A fábrica chinesa pode auxiliar a Gibson a reduzir seu custo global de produção e a dar um impulso definitivo à já reconhecida marca na China", disse uma fonte. A primeira guitarra elétrica da Gibson data de 1935. Seus modelos são populares até hoje e são preferidos por estrelas do rock, como Jimmy Page, do Led Zeppelin. A Gibson já fabricou alguns de seus modelos de guitarras com preço mais acessível, da marca Epiphone, numa fábrica de instrumentos musicais no sul da China, da qual é proprietária. A empresa norte-americana também fabrica os pianos da marca Baldwin, uma das principais marcas internacionais de pianos na China. A Dongbei, que significa "Noroeste" em mandarim, foi fundada em 1952, quando se separou da Shanghai Piano Factory, fabricante mais antiga de pianos da nação asiática.