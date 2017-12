Guitarras desenhadas por roqueiros vão virar esculturas Os britânicos Noel Gallagher, da banda britânica Oasis, e o cantor James Blunt fazem parte de um grupo de 30 músicos e bandas que estão desenhando guitarras Gibson Les Paul como parte de uma campanha beneficente. Os desenhos de cada artista serão transformados em esculturas em fibra de vidro com cerca de três metros de altura. Elas serão assinadas pelos músicos e pintadas à mão por artistas londrinos. Razorlight, Paul Weller, Rod Stewart, Dirty Pretty Things e Ozzy Osbourne também estão apoiando a campanha, intitulada Gibson Guitar Town London. As esculturas serão expostas na capital britânica durante o verão. Em setembro, serão leiloadas para angariar fundos para três entidades beneficentes britânicas. Pintadas à mão Também confirmaram sua participação na campanha as bandas New Order e The Kooks. Cada músico vai trabalhar em parceria com um artista que vai pintar as esculturas. Ao artista pop Peter Blake, criador da capa do álbum Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, caberá a tarefa de pintar a guitarra desenhada por Paul Weller. O parceiro de Ozzy Osbourne será o cartunista Gerald Scarfe. A Gibson é uma das marcas de guitarra mais famosas do mundo, com mais de cem anos de tradição e associada a grandes nomes da música, entre eles Jimmy Page, B.B. King e Paul Weller.