Guitarras de Jimi Hendrix e Paul McCartney serão colocadas à venda em leilão

NOVA YORK - Colecionadores que quiserem obter um pedaço da história da música - guitarras Fender, Gibson e Guild usadas por estrelas como Tom Petty, Paul McCartney e Jimi Hendrix - precisarão estar prontos para investir bastante dinheiro no próximo mês em Nova York.

No dia 2 de dezembro, a casa de leilões Guernsey's colocará à venda no Bohemian Hall guitarras, saxofones, fitas e outros artefatos musicais associados a alguns dos músicos mais famosos do século 20. O leilão vem após a venda pela Guernsey's da guitarra "lobo" de Jerry Garcia por 1,9 milhão de dólares em maio.

Entre os itens à venda está uma guitarra Guild vermelha e coberta de adesivos, usada por Hendrix em 1968 em um hotel em Miami, depois que um festival de música foi suspenso devido ao mau tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ 10 curiosidades sobre Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos

Também para leilão está uma guitarra Gibson Les Paul Goldtop de 1953 usada por Paul McCartney em 2012, de acordo com o presidente da Guernsey's, Arlan Ettinger.

+++ Paul McCartney, 75 anos, tem vida repassada em longa biografia

O baixo que Bruce Springsteen usou em seu primeiro álbum também estará à venda, assim como uma Gibson Les Paul preta que Madonna usou em turnês em 2011 e 2008, quando "ela ia sair e mostrar ao mundo que sabe tocar".

+++ ESPECIAL: Paul McCartney e Mick Jagger

Gravações mestres de James Brown e Elvis Presley, e gravações ao vivo dos Beatles, Rolling Stones e outros também farão parte do leilão.