Guitarra queimada de Jimi Hendrix será vendida em Londres Uma das guitarras favoritas de Jimi Hendrix, à qual ele ateou fogo num palco londrino há mais de 40 anos e que se pensou que tivesse sido perdida, será leiloada este ano. O mito do rock jogou fluido de isqueiro sobre a guitarra, uma Fender Stratocaster de 1965, e colocou fogo durante um show no Finsbury Astoria, em Londres, em março de 1967. Depois do incidente, Hendrix teve que ser levado ao hospital às pressas com pequenas queimaduras nas mãos, e a guitarra, levemente danificada, foi recuperada por sua equipe técnica. Ela acabou nas mãos de seu agente de imprensa, Tony Garland, que a guardou na garagem de seus pais, onde permaneceu até ser encontrada no ano passado pelo sobrinho de Garland. A guitarra faz parte de vários objetos de memorabilia do rock a serem leiloados pelo Fame Bureau em Londres em 4 de setembro. Seu valor é estimado em 500 mil libras (999 mil dólares). Entre outros lotes a serem leiloados estão o último caderno de poemas de Jim Morrison, vocalista da banda The Doors. Hendrix, que morreu em 1970, queimou duas guitarras sobre o palco. Ele repetiu a façanha num festival, no mesmo ano, mas o instrumento a ser leiloado em setembro é o único que sobreviveu intacto. Um leilão anterior de outra guitarra de Jimi Hendrix, conhecida como a Woodstock Stratocaster, rendeu 1,8 milhão de dólares.