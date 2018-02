Guitarra que já foi usada por Lennon e Harrison vai a leilão

A guitarra customizada VOX, peça central de um leilão de "Ícones da Música", foi usada pelos dois astros durante o período da turnê da banda britânica "Magical Mystery Tour".

Harrison usou-a para ensaiar a música "I Am the Walrus", de 1967, enquanto Lennon usou a guitarra neste mesmo ano, durante a gravação de um vídeo para "Hello, Goodbye". Ambas as músicas foram incluídas no álbum "Magical Mystery Tour".

A Julien's Auction, com sede em Beverly Hills, disse que a guitarra foi dada de presente em 1967 para Yanni "Magic Alex" Mardas, o engenheiro eletrônico da gravadora da banda, Apple Records.

O diretor-executivo da casa de leilões Julien, Martin Nolan, considerou a guitarra "uma das peças mais históricas da memorabília de música" que já foram oferecidas pela casa de leilões.

Outros itens dos Beatles que estarão à venda no leilão de 18 de maio, em Nova York, incluem uma cópia do álbum de estreia dos Beatles "Please, Please Me", de 1963, assinado por todos os quatro membros da banda e que tem um preço estimado de entre 30.000 e 50.000 dólares. Uma cópia do livro de histórias e desenhos de Lennon "In His Own Write", de 1964 -também assinado pela banda- pode valer até 30.000 dólares.

Figurinos, objetos pessoais e lembranças de Elvis Presley, Michael Jackson, The Grateful Dead, David Bowie e do galã adolescente dos anos 1970 David Cassidy também estarão à venda.

A guitarra VOX será exposta de 16 de abril a 5 de maio no Museu de Ícones do Estilo em Newbridge, Irlanda, antes do leilão de Nova York.

Lennon foi assassinado em Nova York em 1980, e Harrison morreu de câncer de pulmão em Los Angeles em 2001, deixando Paul McCartney e Ringo Starr como os membros sobreviventes do Fab Four.

