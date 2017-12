Guitarra gigante assinada por beatle é vendida por US$ 120 mil

Uma guitarra gigante autografada pelo ex-Beatle Paul McCartney foi arrematada nesta semana em Londres por US$ 120 mil (R$ 240 mil), segundo informaram nesta sexta-feira, 23, fontes locais. O instrumento impressiona: da famosa linha Gibson Les Paul, pintada à mão e com três metros de comprimento, a guitarra participou de um leilão beneficente do centro de vendas "Guitartown" na terça-feira, no estádio O2 Arena, no centro de Londres, e foi rapidamente negociada. "Estou muito contente e surpreendido que a guitarra tenha sido vendida por tanto dinheiro, que será agora destinado a causas nobres", afirmou o próprio Paul McCartney, após o leilão. O comprador da guitarra gigante planeja agora doar o instrumento ao Hospital Great Ormond Street de Londres, em uma cerimônia prevista para o próximo mês. No total, o leilão beneficente arrecadou US$ 400 mil (R$ 800 mil) pela venda de 62 instrumentos musicais, entre eles algumas doações feitas pelos músicos Ronnie Wood, Roger Waters, Slash e Paul Weller. O dinheiro será destinado a programas beneficentes das entidades de caridade britânicas Nordoff-Robbins Music Therapy, Prince's Trust e Teenage Cancer Trust.