Guitarra do fundador do Grateful Dead encalha em um leilão londrino

Uma guitarra do fundador de Grateful Dead encalhou em um leilão que aconteceu nesta quarta, 18, em Londres. O instrumento pertenceu a Jerry García (1942-1995), um dos fundadores dsa banda de rock nos anos 1960.

A casa de leilões Bonhams esperava que a "excepcional" guitarra da marca Travis Bean fosse arrematada por um valor entre US$ 130.328 e US$ 195.492. Foram leiloados também objetos pessoais, instrumentos, roupas, cartas e fotografias de lendas da música e do cinema.

Outro instrumento do famoso músico californiano foi vendida em 2007 por US$ 312 mil em um leilão em São Francisco, local onde a banda fez sua fama. Esta foi a primeira vez que um objeto seu foi a leilão na Europa.