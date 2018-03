Guitarra de Lennon usada para gravar 'Paperback Writer' vai a leilão em Londres

Uma guitarra da marca Gretsch usada por John Lennon na gravação da famosa música dos Beatles Paperback Writer e dada por ele a um primo deve alcançar o preço de 1 milhão de dólares em um leilão a ser realizado esta semana na Grã-Bretanha.

A casa de leilão TracksAuction.com disse que o instrumento Gretsch 6120 é uma das guitarras mais significativas de Lennon a ser comercializada nos últimos trinta anos.

"Veio direto do primo de John Lennon, que a recebeu de John Lennon em 1967 e a mantinha desde então, então é excepcional para colecionadores de memorabilia dos Beatles ter algo com procedência como essa", disseram os leiloeiros. Lennon deu a guitarra a seu primo David Birch um ano depois da gravação do single no estúdio de Abbey Road, em Londres.

Birch, que cresceu com Lennon em Liverpool, disse que recebeu o instrumento após perguntar ao primo mais velho se ele tinha alguma guitarra que não quisesse mais.

"Eu fui somente atrevido o bastante para pedir a ele uma guitarra e ele me deu a Gretsch, e claro que ficou muito satisfeito, simples assim, de verdade", disse Birch, hoje com 66 anos, à Reuters.

Questionado porque ele decidiu vender a guitarra tanto tempo depois, Birch disse: "Bem, eu não estou ficando mais jovem, tive ela por 47 anos. E estava jogada no quarto, sabe, e eu costumava pegá-la de vez em quando e tocar um pouco.". Desde que deixou a fábrica da Gretsch em Nova York, a guitarra teve somente dois proprietários registrados --Lennon e Birch.

O leilão de memorabilia de rock e pop a ser realizado esta semana também inclui uma cópia do álbum Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band autografada pelos quatro Beatles. Espera-se que o disco seja comprado por cerca de 150 mil libras esterlinas (240 mil dólares). Evento será aberto para lances online na sexta-feira.