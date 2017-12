Guitarra de Jimi Hendrix é vendida por US$ 168 mil Uma guitarra da lenda do rock Jimi Hendrix foi vendida por US$ 168 mil em leilão de objetos de estrelas da música na Christie?s de Nova York, nesta terça-feira. O valor superou a expectativa inicial, que girava entre US$ 80 mil e US$ 120 mil. A guitarra elétrica, da marca Fender, modelo Stratocaster, pertenceu a Hendrix entre 1969 e 1970 e só foi tocada dentro de estúdio. O instrumento fez parte da coleção do Hall da Fama de Rock-n?-Roll em Cleveland, desde que o museu abriu suas portas em 1996. Neste leilão, também foram oferecidos cerca de 180 objetos de artistas como John Lennon, Bob Dylan, Bob Marley, Madonna e Michael Jackson.